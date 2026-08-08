Festival Alimenterre La Rochelle
lundi 12 octobre 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Festival Alimenterre
Divers lieux de La Rochelle, agglomération et île de Ré La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-10-12
Un évènement international incontournable sur l’alimentation durable et solidaire dans le monde. Retrouvez du 12 octobre au 30 novembre, l’édition charentaise du Festival ALIMENTERRE (20e édition) avec des projections autour de 10 films documentaires.
.
Divers lieux de La Rochelle, agglomération et île de Ré La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Alimenterre Festival
An unmissable international event on sustainable food and solidarity worldwide.
Documentary film screenings and debates in La Rochelle, Aunis, Île de Ré and throughout France.
L’événement Festival Alimenterre La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-01 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Exposition Dérive Espace d’Art de la Porte Maubec La Rochelle 8 août 2026
- Cinéma Ciné-gourmand Les bonnes vivantes Cinéma CGR Dragon La Rochelle 8 août 2026
- Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Cinéma CGR La Rochelle 8 août 2026
- Concert Vivaldi Les quatre saisons rue Saint-Sauveur La Rochelle 10 août 2026
- Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques Église Notre-Dame-de-Cougnes La Rochelle 11 août 2026