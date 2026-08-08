Informations pratiques

La Rochelle

Festival Alimenterre

Divers lieux de La Rochelle, agglomération et île de Ré La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-10-12

Un évènement international incontournable sur l’alimentation durable et solidaire dans le monde. Retrouvez du 12 octobre au 30 novembre, l’édition charentaise du Festival ALIMENTERRE (20e édition) avec des projections autour de 10 films documentaires.

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Divers lieux de La Rochelle, agglomération et île de Ré La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Alimenterre Festival

An unmissable international event on sustainable food and solidarity worldwide.

Documentary film screenings and debates in La Rochelle, Aunis, Île de Ré and throughout France.

L’événement Festival Alimenterre La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-01 par Nous La Rochelle