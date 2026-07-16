Festival ALTDL #3 A la Tombée de la Nuit Rue de la Loire Solignac-sur-Loire
vendredi 7 août 2026 · Rue de la Loire · Solignac-sur-Loire
Informations pratiques
Solignac-sur-Loire
Festival ALTDL #3 A la Tombée de la Nuit
Rue de la Loire Jalicot Solignac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Le festival aura lieu en Haute-Loire, à 10min du Puy-en-Velay. Nous gardons la même recette que pour les éditions précédentes, en allant encore plus loin dans notre proposition.
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Rue de la Loire Jalicot Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 13 24 89
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English :
The festival will take place in Haute-Loire, 10 minutes from Le Puy-en-Velay. We’re sticking to the same formula as in previous editions, while taking our program even further.
L’événement Festival ALTDL #3 A la Tombée de la Nuit Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay