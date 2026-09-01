Informations pratiques

Rédange

Festival animalier marche gourmande canine

rue du 2ème dragon Rédange Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Nous vous invitons à participer à notre Festival Animalier, une journée conviviale placée sous le signe du partage, de la découverte et du bien-être animal.

L’événement débutera par une marche gourmande canine, uniquement sur réservation ci-dessous. Ce sera un moment agréable à vivre en famille, entre amis et aux côtés de vos compagnons à quatre pattes.

La restauration sera assurée par les associations locales, afin de soutenir la vie associative tout en profitant d’un moment chaleureux et gourmand.

Ce festival est l’occasion idéale de découvrir, d’échanger et de partager autour de l’animal dans une ambiance bienveillante et festive.Tout public

15 .

rue du 2ème dragon Rédange 57390 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to participate in our Animal Festival, a fun-filled day dedicated to sharing, discovery, and animal welfare.

The event will kick off with a dog-friendly gourmet walk, available by reservation only below. It will be an enjoyable experience to share with family, friends, and your four-legged companions.

Food will be provided by local organizations, helping to support community initiatives while you enjoy a warm and delicious meal.

This festival is the perfect opportunity to discover, connect, and share experiences centered around pets in a welcoming and festive atmosphere.

L’événement Festival animalier marche gourmande canine Rédange a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME