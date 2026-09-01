Informations pratiques

Rédange

Vide-grenier

allée Jean Sébastien Bach Rédange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez chiner sur le vide-grenier de l’association Les amis de la croix de Lorraine.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

allée Jean Sébastien Bach Rédange 57390 Moselle Grand Est +33 6 30 69 18 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse the garage sale hosted by the association Les amis de la croix de Lorraine.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Vide-grenier Rédange a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME