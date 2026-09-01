Vide-grenier Rédange
dimanche 27 septembre 2026 · Rédange
Informations pratiques
Rédange
Vide-grenier
allée Jean Sébastien Bach Rédange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez chiner sur le vide-grenier de l’association Les amis de la croix de Lorraine.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0 .
allée Jean Sébastien Bach Rédange 57390 Moselle Grand Est +33 6 30 69 18 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse the garage sale hosted by the association Les amis de la croix de Lorraine.
Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Vide-grenier Rédange a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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