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AGENDA · Rédange

Vide-grenier Rédange

dimanche 27 septembre 2026 · Rédange

Vide-grenier Rédange

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
allée Jean Sébastien Bach
Ville
57390 Rédange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Rédange

Vide-grenier

allée Jean Sébastien Bach Rédange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Venez chiner sur le vide-grenier de l’association Les amis de la croix de Lorraine.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0  .

allée Jean Sébastien Bach Rédange 57390 Moselle Grand Est +33 6 30 69 18 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse the garage sale hosted by the association Les amis de la croix de Lorraine.
Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Vide-grenier Rédange a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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