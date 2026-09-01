Festival animalier salon du bien-être animal Rédange

Informations pratiques

Rédange

Festival animalier salon du bien-être animal

rue du 2ème dragon Rédange Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nous vous invitons à participer à notre Festival Animalier, une journée conviviale placée sous le signe du partage, de la découverte et du bien-être animal.

L’entrée sera reversés intégralement à l’association SOS Chat’Mour. Ce ticket d’entrée vous permet de participer à la tombola et aux nombreux lots offerts par les exposants.

Vous pourrez y rencontrer de nombreux acteurs engagés professionnels, associations, créateurs, services, activités, accessoires, soins et conseils dédiés aux animaux. Certains proposeront des ateliers et des conférences.

La restauration sera assurée par les associations locales, afin de soutenir la vie associative tout en profitant d’un moment chaleureux et gourmand.

Ce festival est l’occasion idéale de découvrir, d’échanger et de partager autour de l’animal dans une ambiance bienveillante et festive.Tout public

2 .

rue du 2ème dragon Rédange 57390 Moselle Grand Est

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English :

We invite you to participate in our Animal Festival, a fun-filled day dedicated to sharing, discovery, and animal welfare.

All proceeds from admission will be donated to the SOS Chat’Mour association. This admission ticket entitles you to participate in the raffle and win one of the many prizes offered by the exhibitors.

You’ll have the chance to meet many dedicated individuals: professionals, organizations, creators, service providers, activity organizers, accessory vendors, and those offering pet care and advice. Some will be hosting workshops and presentations.

Food and drinks will be provided by local organizations to support community life while you enjoy a warm and delicious experience.

This festival is the perfect opportunity to discover, discuss, and share ideas about animals in a welcoming and festive atmosphere.

L’événement Festival animalier salon du bien-être animal Rédange a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME