Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Samedi 18 avril, 12h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T12:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-18T12:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Zeynep Toraman

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

14h – Salle de jeux / concert / familles

· Pop-cornemuses ·

Octave Courtin, Les Concertantes, Prélude (2026)

L’artiste propose une version pour les enfants de sa pièce jouée la veille.

Entrée libre

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

18h et 23h30 – Salle des pas perdus / concert – performance

· Adéquations libres ·

Bárbara González, Acción Rizoma 114 et 115

Ses Acción Rizoma prennent la formes de concerts-performance éphémères et instables, où se déploient des assemblages sonores et visuels composés de radios, circuits DIY, ferraille, jouets mécaniques et instruments modifiés, activés par la corporéité de l’artiste.

Entrée libre

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

16h et 17h – Salle des veillées / performance

· Airs de terre ·

Elena Laurinavičiūtė

L’artiste lituanienne crée des œuvres en céramique faites d’éléments sphériques liés par des éléments en maillages, faisant apparaître le vide et l’espace dans la continuité du plein et du fermé.

Entrée libre

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

17h – Salle de jeux / concert

Minuscules #1· Quoi de Nouf ? ·

Elouen Hermand, Sebastian Robles et Defne Signoret

Trois étudiant·es de la classe Performer Composer à la HEM nous racontent en musique l’histoire de trois copains, de leurs instruments et d’une valise qui chante mais… qui ne chante pas.

Entrée libre

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

19h – Grande salle / concert

· Tourbillons du temps ·

Gérard Grisey, Vortex Temporum I, II, III

Zeynep Toraman, Sometimes at Night the Far Away Stars

Zeynep Toraman prend comme base l’ololyga, une expression vocale féminine dans la Grèce antique, une manifestation sous forme de cri ou de lamentation.En écho, Vortex temporum, l’œuvre phare du français Gérard Grisey, met en lumière et en résonance la richesse des timbres instrumentaux, sur un temps étendu et sans chef·fe.

Concert suivi d’un apéritif-vernissage pour la sortie du Vinyl de Zeynep Toraman Castle Terraces in Barry Lyndon.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

21h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Chrono friction ·

Marcin Pietruszewski et Lukas De Clerck, Oto Aulos

Ils décident de faire vivre les sonorités perdues. À cette flûte double en bois, s’ajoute l’électronique dans un processus créatif, pour construire une œuvre qui travaille sur l’instabilité, le vacillement, la dissolution de la cohérence, à l’image de notre époque et comme une forme de résonance mythologique transformée.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰

22h30 – Grande salle / concert

· Extrême contiguïté ·

DISPARS (Clara Levy et Alexis Degrenier)

Les sonorités répétitives des percussions – objets amplifiés, peaux, résonateurs, boîte-à-bourdons et autres curiosités – s’entremêlent à celles du violon et ses cordes frottées. Un moment de suspension et de grâce avec ces artistes incontrounables de la scène expérimentale et minimale.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Kata Kwiatkowska