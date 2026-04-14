Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Lundi 20 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T12:30:00+02:00 – 2026-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-20T12:30:00+02:00 – 2026-04-20T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Mazen Kerbaj

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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18h30 – Chambre des lattes / performance

· Transmission bactérienne ·

Infected

Durant trois jours, Adomas Palekas présente un laboratoire ouvert dédié à l’exploration des micro‑organismes dans le contexte du son et de l’électronique.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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20h – Le carré et plusieurs espaces / performance

· We are the champignons ·

Worlding Mycelium, Venir Compost

Worlding Mycelium s’intéresse au compost et au vivant qui y habite et traduit l’énergie produite par les microorganismes – vers, microbes, bactéries, protozoaires, champignons – en processus musica

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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21h – Foyer du 1 er / performance

· Une trace dans l’univers ·

Ato no Mae, Before a Trace

Se jouant des frontières, leurs performances de Takako Minekawa et Takahiro Kawaguchi incorporent des objets trouvés, des instruments fabriqués par leurs soins, des claviers et des voix. Ce qu’iels créent va au-delà de la musique elle-même, laissant derrière elleux une atmosphère, une présence et des traces dans l’espace

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

DR WEB