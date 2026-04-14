Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Mardi 21 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-21T12:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / concert

· Optimisation d’écoute ·

Les étudiant·es en composition de la HEM plongent dans l’océan de haut-parleurs du salon d’écoute et nous y entraînent.

Entrée libre

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18h – Salle des pas perdus / concert

· S’époumoner ·

Mazen Kerbaj, Lungless

Le titre de l’oeuvre de Mazen Kerbaj est directement tiré de la situation actuelle en Palestine. Lungless est une composition développée pour l’instrument sur mesure « Putin’s Organ », construit pour sept trompettes préparées pouvant être jouées simultanément, reliées à des ballons et activées par un compresseur d’air.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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19h – Grande salle / concert

· In the sky with diamonds ·

• Martina Lussi – Proximity (2024) : Pour cette œuvre, Lussi a collaboré pour la première fois avec un ensemble, dans le but de favoriser un dialogue productif entre les instruments acoustiques et les sons diffusés par des haut-parleurs.

• Louis Schild – Myriads #3 (2026) : Ce solo se concentre sur la résultante d’un geste perpétuel et très idiomatique – des allers-retours avec un plectre sur l’ensemble des cordes – dans un dispositif d’amplification simple composé d’un grand ampli et d’une leslie.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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21h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Mécanique des flux ·

• Jessica Ekomane diffuse sur acousmonium Manifolds, une œuvre entièrement générée par ordinateur, où polyphonies et timbres se diffractent en un tourbillon d’énergies sonores

•Giuseppe Ielasi avec An insistence on material déploie en direct un ensemble de fragments sonores dégradés et superposés : une matière en mouvement qu’il réinvente à chaque concert.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/? »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Camille Blake