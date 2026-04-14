Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève
Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève mercredi 22 avril 2026.
Festival Archipel – Musique et art sonore Mercredi 22 avril, 12h00 Salle communale de Plainpalais
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T12:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-22T12:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00
12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute
Mariá Portugal
Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.
Entrée libre
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22h – Salon d’écoute / concert · acousmonium
· Pratique de l’attention ·
Clara de Asís, Infinity this time
Installée dans le salon d’écoute elle propose avec Infinity this time un travail sur l’identité des timbres : une diffusion de sons fixés en multicanal entre en interaction avec un synthétiseur live.
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/
Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.
Vera Marmelo
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