Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Mercredi 22 avril, 12h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T12:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-22T12:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Mariá Portugal

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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14h – Salle de jeux / concert / familles

Majuscule #1 – Récupère et Joue

Alessio Tognola anime toute l’année un atelier à destination d’enfants connaissant une déficience intellectuelle. Ils créent ensemble des instruments et leur donnent vie avec des sessions d’improvisation.

Les concerts sont adaptés aux jeunes et aux enfants, ils durent entre 30 et 40 minutes.

Entrée libre

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16h – Salle de jeux / concert / familles

· Diriger c’est gagné ·

Faites le buzz !

La FanfareduLoup s’allie avec l’artiste sonore Benoît Renaudin pour imaginer et fabriquer une machinerie musicale à la dimension des enfants pour créer un concert interactif.

Entrée libre

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20h – Grande salle / concert

· A bras le cœur · Un concert, deux solos

Garazi Navas ne fait qu’une avec son accordéon. En alternance, à travers de longues plages sonores émergent des mélodies et des accords qui se déploient sur un temps étendu et aérien.

Mariá Portugal est batteuse et percussionniste. elle nous fait percevoir sa relation personnelle et subitle aux traditions musicales brésiliennes.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

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22h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Pratique de l’attention ·

Clara de Asís, Infinity this time

Installée dans le salon d’écoute elle propose avec Infinity this time un travail sur l’identité des timbres : une diffusion de sons fixés en multicanal entre en interaction avec un synthétiseur live.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

M Winter