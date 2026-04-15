Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Jeudi 23 avril, 12h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-23T12:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Stéphane Garin

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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22h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Un peu d’air dans l’électricité ·

Laurent Güdel – Concert et vernissage de l’album State Music

De crépitements en grésillements, d’ondes sinusoïdales en couches sonores, Laurent Güdel nous propulse dans la quatrième dimension, celle ou le passé percute le présent.

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Dylan Perrenoud