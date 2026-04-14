Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève
Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève jeudi 23 avril 2026.
Festival Archipel – Musique et art sonore Jeudi 23 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:00+02:00
12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute
Stéphane Garin
Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.
Entrée libre
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16h – Foyer du 1 er / table ronde
Studios électroacoustiques : une histoire politique ?
Laurent Güdel, Clara de Asís, Nicolas Donin
Le compositeur et chercheur Laurent Güdel a visité de nombreux studios historiques qui ont promu les musiques sur bandes ou sur platines depuis les années 1970. Avec d’autres artistes du festival, il vient en parler et évoquer ses recherches.
Entrée libre
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20h – Grande salle / concert
· Round trips ·
Fernando Garnero, Christina Kubisch
Ensemble Vortex, étudiant·x·es de la HEM
Transformation, retranscription, superposition. Ces trois mots pourraient résumer le thème de ce concert organisé autour de deux compositeur·ices et deux ensembles.
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
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22h – Salon d’écoute / concert · acousmonium
· Un peu d’air dans l’électricité ·
Laurent Güdel – Concert et vernissage de l’album State Music
De crépitements en grésillements, d’ondes sinusoïdales en couches sonores, Laurent Güdel nous propulse dans la quatrième dimension, celle ou le passé percute le présent.
5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix
Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/
Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.
Dylan Perrenoud
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