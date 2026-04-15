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Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle communale de Plainpalais

Adresse : Rue de Carouge 52, 1205 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Festival Archipel – Musique et art sonore Samedi 25 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute
Alessandra Novaga
Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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17h – Salon d’écoute / concert · acousmonium
· Écouter l’inaudible · #1
Programme d’œuvres électroacoustiques (2003-2025)
Christina Kubisch capte les ondes électromagnétiques produites par les installations techniques dont les villes sont saturées, autant que les vibrations insoupçonnées de diapasons ou de la voix humaine. Par un travail de montage et de mise en forme des contenus – sans transformation du son – elle crée des œuvres qui rendent perceptible l’inaudible.

Entrée libre

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22h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium
· Écouter l’inaudible · #2 et #3
Christina Kubisch
Programme d’œuvres électroacoustiques (2003-2025)
Traversée nocturne avec entracte

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/
Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Identikit

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