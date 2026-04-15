Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Samedi 25 avril, 12h30 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T12:30:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Alessandra Novaga

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes.

Entrée libre

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17h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Écouter l’inaudible · #1

Programme d’œuvres électroacoustiques (2003-2025)

Christina Kubisch capte les ondes électromagnétiques produites par les installations techniques dont les villes sont saturées, autant que les vibrations insoupçonnées de diapasons ou de la voix humaine. Par un travail de montage et de mise en forme des contenus – sans transformation du son – elle crée des œuvres qui rendent perceptible l’inaudible.

Entrée libre

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22h30 – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Écouter l’inaudible · #2 et #3

Christina Kubisch

Programme d’œuvres électroacoustiques (2003-2025)

Traversée nocturne avec entracte

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr/info/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

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