Festival Archipel – Musique et art sonore, Salle communale de Plainpalais, Genève

Festival Archipel – Musique et art sonore Dimanche 26 avril, 12h00 Salle communale de Plainpalais

5.- / 10.- / 20.- / Tarif à choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:59:00+02:00

12h30 – Salon d’écoute / partage d’écoute

Session collective

Tous les jours à midi trente, un·e artiste du festival nous fait découvrir les musiques importantes, qui jalonnent sa vie, au rythme des rencontres et des découvertes. Dans le cadre du projet de Séverine Ballon, une fois n’est pas coutume, le portrait d’artiste par ses affinités musicale se transforme en une proposition collective.

Avec les participant·x·es de l’atelier du Centre d’accueil de jour – Croix-Rouge genevoise

Entrée libre

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17h – Salon d’écoute / concert · acousmonium

· Concert électroacoustique ·

Pierre Henry, Le voyage

· Concrètement éternel ·

Inspiré du Livre des morts tibétain, Le Voyage a été composé par Pierre Henry pour le ballet éponyme de Maurice Béjart. L’argument du Voyage retrace en 7 parties le parcours de l’être humain qui, après la mort, le conduit à la réincarnation. Thierry Simonot, curateur de ce concert, interprète ce monument sur l’acousmonium de l’AMEG, installé par ses soins pour le festival.

Entrée libre

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://archipel.org/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Du 17 au 26 avril 2026 Le plus important rendez-vous annuel suisse des musiques expérimentales, des musiques contemporaines et de l’art sonore investit la Maison communale de Plainpalais.

Nelly Rodriguez