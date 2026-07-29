Festival Armorosa Concert Eglise Saint Sieux Lancieux

Informations pratiques

Lancieux

Festival Armorosa Concert

Eglise Saint Sieux 6, rue de l’Église Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Armorosa est un nouveau festival d’été de musique classique en côtes d’Armor et en côte d’Emeraude créé en 2025. Il se donne pour mission d’offrir au public des concerts insolites et de qualité en collaborant avec les acteurs culturels du territoire. 3 concerts sont organisés pour la saison 2026.

Le concert de Lancieux aura lieu le dimanche 9 aout à l’Eglise de Lancieux à 21h30 .

Informations, tarifs et réservation sur www.helloasso.com .

Eglise Saint Sieux 6, rue de l’Église Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Armorosa Concert Lancieux a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme