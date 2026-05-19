Festival Arrée Voce #2026 Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Festival Arrée Voce #2026

Le Relecq Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22

Du 22 au 26 juillet 2026, l’Abbaye du Relec organise la 19ème édition du festival Arrée Voce au cœur des Monts d’Arrée.

Comme chaque année, ce lieu unique invite à découvrir les traditions chantées du monde entier.

Autour d’une programmation riche et variée, la diversité musicale se découvre dans un cadre idéal et une ambiance conviviale.

Tout au long des 5 journées du festival, concerts du matin ou du soir, repas chantés, ateliers de découverte, randonnée chantée, spectacle familial… se succèdent dans des lieux de patrimoine, et principalement sur le site de l’Abbaye du Relec.

UN FESTIVAL ITINERANT DANS DES SITES REMARQUABLES

Depuis plusieurs éditions, le festival collabore avec des partenaires pour des concerts hors-les-murs l’église de Saint-Rivoal avec les Amis de l’Écomusée des Monts d’Arrée, le domaine de Menez-Meur avec le Parc naturel régional d’Armorique, la Maison Penanault avec Morlaix Communauté et le Centre d’interprétation des Enclos à Guimiliau avec la Communauté de communes du pays de Landivisiau.

La ligne directrice de la programmation artistique du festival est claire valoriser les pratiques traditionnelles et populaires du chant à travers le monde dans une ambiance d’échanges et de rencontres avec le public.

Un évènement de l’Abbaye du Relec et de Chemins du patrimoine en Finistère conçu en partenariat avec l’Écomusée des Monts d’Arrée, le Parc naturel régional d’Armorique, CIAP des Enclos, Morlaix Communauté, la communauté de communes du pays de Landivisiau et l’association DROM.

Programmation et tarifs sur https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/1079/festival-arree-voce-2026/ .

Le Relecq Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

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English :

L’événement Festival Arrée Voce #2026 Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX