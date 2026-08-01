Informations pratiques

Montséret

FESTIVAL ARTS & JAZZ EN CORBIÈRES LISA JAZZ TRIO

Montséret Aude

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Festival Arts et Jazz en Corbières est de retour !

Vous aimez le Jazz ? Arts et Jazz en Corbières , association culturelle de Montséret vous propose son Festival de Jazz de qualité, en milieu rural pour tout public !

Marché de créateurs samedi et dimanche de 14h30 à 19h30.

Buvette et tapas

Au programme de ce premier samedi Lisa Jazz Trio.

A propos du groupe L’écrin très doux d’un piano et d’une contrebasse met en valeur la sincérité de la très belle et douce voix d’Isabelle Durel.

A travers des compositions avec des textes en français, anglais et même lingala, dialecte de ses racines zaïroises, leur répertoire parle, au sens propre comme au sens figuré, au public qui prend plaisir à participer.

Voilà ce que veulent créer les trois amis lorsqu’ils forment Lisa Jazz Trio, forts de leurs expériences respectives variées dans la chanson et le jazz. Repérés sur une simple vidéo, ils sont programmés au Festival Live au Campo en 2018. Devant 2000 personnes, la recette fonctionne à merveille et d’autres portes s’ouvrent. De jolies scènes suivront (Jazz à Munster, Théâtre de l’Archipel de Perpignan, Jazz sous les Châtaigniers…) où ils pourront dérouler leur fil, toujours le même un moment de partage au son d’un jazz sobre et épuré, où le public écoute, chante, rit, vibre sur les chansons du trio.

Après le premier Opus Mawa, sorti en 2018, Lisa Jazz Trio reprend les chemins de la composition en Français et Lingala avec ce deuxième album. La sobriété y est toujours de mise, et le dynamisme que le groupe porte sur scène apparaît dans des chansons comme Belle Journée.

Les moments forts de la vie d’une femme sont le fil rouge de l’écriture du groupe, dévoilés avec pudeur dans l’ensemble des compositions de ce disque. De magnifiques standards comme Strange Fruit de Billie Holiday ou le pétillant Lady is a Tramp montrent l’attachement du groupe à ces si belles mélodies.

Créateurs présents ce jour sur le marché Pinois Tommy (sculpteur bois), Hamelin (bijoux), Dieu-Mai Nguyen Khoa (poterie), Rosalie (huile d’olive), Helga (objets en laine bouillie), Germain (moulins à herbes), Famille Etiév. (objets 3D), Elisa (sculpture), M.Bert (jouets en bois Thézan).

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Montséret 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 75 artsetjazz@orange.fr

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English :

The Arts et Jazz en Corbières Festival is back!

Do you love jazz? Arts et Jazz en Corbières, a cultural association based in Montsérat, presents its high-quality jazz festival in a rural setting—open to everyone!

Artisans’ Market on Saturday and Sunday from 2:30 p.m. to 7:30 p.m.

Refreshments and tapas

On the program for this first Saturday: Lisa Jazz Trio.

About the group: The gentle backdrop of a piano and double bass highlights the sincerity of Isabelle Durel’s beautiful, soft voice.

Through compositions featuring lyrics in French, English, and even Lingala—a dialect reflecting her Zairean roots—their repertoire speaks, both literally and figuratively, to an audience that takes pleasure in participating.

This is what the three friends set out to create when they formed the Lisa Jazz Trio, drawing on their diverse experiences in both pop and jazz. Discovered through a simple video, they were booked to perform at the Festival Live au Campo in 2018. In front of 2,000 people, the formula worked a treat, and other doors began to open. More great gigs followed (Jazz à Munster, Théâtre de l’Archipel in Perpignan, Jazz sous les Châtaigniers…) where they were able to weave their story, always the same: a moment of shared connection to the sound of understated, refined jazz, where the audience listens, sings, laughs, and sways to the trio’s songs.

Following their debut album *Opus Mawa*, released in 2018, the Lisa Jazz Trio returns to composing in French and Lingala with this second album. Understatement remains the hallmark, and the energy the group brings to the stage shines through in songs like “Belle Journée.”

The defining moments in a woman’s life serve as the common thread running through the band’s songwriting, revealed with subtlety throughout the album’s compositions. Magnificent standards like Billie Holiday’s “Strange Fruit” or the sparkling “Lady Is a Tramp” demonstrate the band’s attachment to these beautiful melodies.

Artists present at the market today: Pinois Tommy (wood sculptor), Hamelin (jewelry), Dieu-Mai Nguyen Khoa (pottery), Rosalie (olive oil), Helga (boiled wool items), Germain (herb mills), the Etiév family (3D objects), Elisa (sculpture), M. Bert (Thézan wooden toys).

L’événement FESTIVAL ARTS & JAZZ EN CORBIÈRES LISA JAZZ TRIO Montséret a été mis à jour le 2026-07-27 par