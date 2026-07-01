Informations pratiques

Bonnes

Festival Au fil de la Dronne atelier danse contemporaine concours de peche verre de l’amitié pour cloturer le festival

Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-11 2026-08-23 2026-08-26

Le festival Au fil de la Dronne vous propose théâtre, concerts, visites guidées de villages et de site patrimoniaux locaux et ateliers dans plusieurs villages en bord de la Dronne.

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Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34

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English : Festival Au fil de la Dronne atelier danse contemporaine concours de peche verre de l’amitié pour cloturer le festival

The Au fil de la Dronne festival invites you to share in a wide range of activities, including theatre, concerts, guided tours of villages and local heritage sites, and workshops in a number of villages on the banks of the Dronne.

L’événement Festival Au fil de la Dronne atelier danse contemporaine concours de peche verre de l’amitié pour cloturer le festival Bonnes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente