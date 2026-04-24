Festival Au jardin Saint-Denis-d’Oléron
Festival Au jardin Saint-Denis-d’Oléron jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Festival Au jardin
1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-30
Festival Au Jardin à Saint-Denis concerts, conte, chanson française, concert méditatif et animations estivales du 30 juillet au 7 août. Entrée libre au chapeau. Infos 06 09 70 09 53.
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1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 09 53
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English :
Au Jardin festival in Saint-Denis: concerts, storytelling, French chanson, meditative concert and summer entertainment from July 30 to August 7. Free admission by hat. Info: 06 09 70 09 53.
L’événement Festival Au jardin Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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