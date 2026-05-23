Festival Augenblick Festival du film germanophone 22e édition Obernai
mardi 3 novembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Festival Augenblick Festival du film germanophone 22e édition
rue Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-03
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-03
Durant trois semaines, retrouvez le Festival Augenblick qui mettra à nouveau à l’honneur le cinéma allemand pour sa 22e édition ! Découvrez la programmation sur www.13esens.com
Chaque année, en novembre, le Festival AUGENBLICK affirme son ancrage européen et rassemble les cinéphiles de la région Grand Est en France, offrant un panorama unique du cinéma germanophone, des classiques aux nouveautés, consolidant son statut de rendez-vous cinématographique incontournable. Créé en 2005 sous l’impulsion du réseau de cinémas indépendants, AUGENBLICK est porté par l’association le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission).
En 2025, avec 44 longs métrages et 18 courts métrages à l’affiche, le festival a offert 1 166 séances à travers 46 cinémas et points de projection participants, attirant 62 176 spectateurs. Reconnu à l’échelle régionale, nationale et européenne, AUGENBLICK soutient l’économie de l’audiovisuel et la diffusion de films rares.
Découvrez la programmation de votre cinéma prochainement sur www.13esens.com .
rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com
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English :
For three weeks, join us for the Augenblick Festival, which will once again showcase German cinema in its 22nd edition! Check out the program at www.13esens.com
L’événement Festival Augenblick Festival du film germanophone 22e édition Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai
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