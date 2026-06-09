Obernai

Stage de natation Adultes

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai. Stage pour adultes à partir de 18 ans, pour perfectionner la natation dans une ambiance conviviale ! Tarif préférentiel pour les membres du Club.

Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai.

Stage pour adultes à partir de 18 ans, pour perfectionner la natation dans une ambiance conviviale !

Tarif préférentiel pour les membres du Club. .

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 31 25 62 dauphins.gestions.membres@gmail.com

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English :

Course offered by the Club des Dauphins d’Obernai. Course for adults aged 18 and over, to perfect your swimming skills in a friendly atmosphere! Special rates for Club members.

L’événement Stage de natation Adultes Obernai a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme d’Obernai