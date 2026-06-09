Stage de natation Adultes Obernai
Stage de natation Adultes Obernai lundi 17 août 2026.
Obernai
Stage de natation Adultes
6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai. Stage pour adultes à partir de 18 ans, pour perfectionner la natation dans une ambiance conviviale ! Tarif préférentiel pour les membres du Club.
Stage proposé par le Club des Dauphins d’Obernai.
Stage pour adultes à partir de 18 ans, pour perfectionner la natation dans une ambiance conviviale !
Tarif préférentiel pour les membres du Club. .
6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 31 25 62 dauphins.gestions.membres@gmail.com
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English :
Course offered by the Club des Dauphins d’Obernai. Course for adults aged 18 and over, to perfect your swimming skills in a friendly atmosphere! Special rates for Club members.
L’événement Stage de natation Adultes Obernai a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme d’Obernai
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