Exposition de peintures L’Âme de l’Alsace Obernai
Exposition de peintures L’Âme de l’Alsace Obernai mercredi 19 août 2026.
Obernai
Exposition de peintures L’Âme de l’Alsace
Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
L’exposition d’Élisa Meunier réunit des peintures inspirées du patrimoine, de la culture, des traditions de l’Alsace et de la dimension spirituelle qui a marqué l’histoire de nombreux territoires.
L’exposition d’Élisa Meunier réunit des peintures inspirées du patrimoine, de la culture, des traditions de l’Alsace et de la dimension spirituelle qui a marqué l’histoire de nombreux territoires. .
Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr
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English :
Élisabeth Meunier’s exhibition features paintings inspired by the heritage, culture, and traditions of Alsace, as well as the spiritual dimension that has shaped the history of many regions.
L’événement Exposition de peintures L’Âme de l’Alsace Obernai a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme d’Obernai
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