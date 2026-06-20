Festival Aux Arts, Puilborains ! rue de la république Puilboreau vendredi 3 juillet 2026.

Puilboreau

Festival Aux Arts, Puilborains !

rue de la république Parc de la mairie Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

l était une fois un festival qui revenait chaque été… Et pour sa 11ème édition, il ne compte pas faire dans la demi-mesure.

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rue de la république Parc de la mairie Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 01 88 accueil@mairie-puilboreau.fr

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English :

Once upon a time, there was a festival that came around every summer. And for its 11th edition, it has no intention of holding back.

L’événement Festival Aux Arts, Puilborains ! Puilboreau a été mis à jour le 2026-06-20 par Nous La Rochelle