Festival Aux Arts, Puilborains ! rue de la république Puilboreau
Festival Aux Arts, Puilborains ! rue de la république Puilboreau vendredi 3 juillet 2026.
Puilboreau
Festival Aux Arts, Puilborains !
rue de la république Parc de la mairie Puilboreau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
l était une fois un festival qui revenait chaque été… Et pour sa 11ème édition, il ne compte pas faire dans la demi-mesure.
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rue de la république Parc de la mairie Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 01 88 accueil@mairie-puilboreau.fr
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English :
Once upon a time, there was a festival that came around every summer. And for its 11th edition, it has no intention of holding back.
L’événement Festival Aux Arts, Puilborains ! Puilboreau a été mis à jour le 2026-06-20 par Nous La Rochelle