Festival aux champs Têtes Raides

le bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Créé en 1984 en banlieue parisienne sous le nom de Red Ted, le groupe adopte le nom de Têtes Raides en 1987. À ses débuts, le son est plutôt électrique et fortement influencé par la scène punk.

À partir du troisième album, leur univers musical prend un tournant. Christian Olivier écrit les textes et les mélodies, s’inspirant parfois de poètes qu’il met en musique. Le groupe développe alors un style singulier, entre chanson française, rock et poésie. La voix reconnaissable de Christian Olivier s’accompagne d’un riche univers instrumental accordéon, percussions, guitares, saxophone, trombone, batterie, violon, basse et claviers, parfois rejoints par des invités. L’identité visuelle du groupe doit beaucoup au collectif graphique Les Chats Pelés, qui signe les albums, affiches et livrets, donnant à chaque création une esthétique forte et intemporelle. .

le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival aux champs Têtes Raides Chanteix a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze