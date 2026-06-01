Fête de la Saint Jean Chanteix
Fête de la Saint Jean Chanteix samedi 27 juin 2026.
Chanteix
Fête de la Saint Jean
Le bourg Chanteix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le comité des fêtes de Chanteix vous invite à passer une soirée avec ambiance assurée. Au programme DJ, feu de la Saint Jean, déambulation aux lampions. Restauration et buvette vous seront mises à disposition. Entrée gratuite et ouverte à tous. .
Le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74
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English : Fête de la Saint Jean
L’événement Fête de la Saint Jean Chanteix a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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