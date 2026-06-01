Chanteix

Fête de la Saint Jean

Le bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le comité des fêtes de Chanteix vous invite à passer une soirée avec ambiance assurée. Au programme DJ, feu de la Saint Jean, déambulation aux lampions. Restauration et buvette vous seront mises à disposition. Entrée gratuite et ouverte à tous. .

Le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74

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English : Fête de la Saint Jean

L’événement Fête de la Saint Jean Chanteix a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes