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Festival BD Rue du Parc des Sports Erquy

samedi 17 octobre 2026 · Rue du Parc des Sports · Erquy

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Parc des Sports
Adresse
Gymnase Thalassa
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Festival BD

Rue du Parc des Sports Gymnase Thalassa Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Ce festival est né d’une promesse. Faite à un fameux réginéen, Jean-Pierre Allain, fan de BD et de voitures anciennes, initiateur de la théorie d’Erquy comme inspiration du village d’Astérix.

Quoi de plus évident que de définir Erquy comme épicentre de la passion de la BD et de faire découvrir le vivier d’auteurs fantastiques qu’est la Bretagne.

La promesse est aussi tenue envers le public. Continuer à les faire sourire, à passer un bon moment en cette période troublée. A ramener chez eux quelques souvenirs d’enfance.

Gratuit pour les moins de 15 ans.

Petite Restauration sur place
Galettes saucisses, crêpes, boissons chaudes et froides   .

Rue du Parc des Sports Gymnase Thalassa Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Festival BD Erquy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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