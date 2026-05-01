Festival becs et toms Salle des fêtes Bidache
Festival becs et toms Salle des fêtes Bidache samedi 9 mai 2026.
Bidache
Festival becs et toms
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Cet événement musical collaboratif met à l’honneur les écoles de musique du Pays basque et des environs.
A cette occasion, il réunit environ 80 musiciens issus de différentes structures locales (Bidache, Bayonne, Orthez, Musikas, etc.), autour d’un projet commun mêlant instruments à vent (clarinettes, saxophones), percussions (batterie, toms) et même expression corporelle des enfants. Ensemble, ils interprètent un répertoire de morceaux originaux spécialement créés pour l’occasion.
La seconde partie de l’événement propose une ambiance plus moderne et festive avec des performances de musiques actuelles assurées par des groupes adultes, prolongeant l’énergie du spectacle.
Ce rendez-vous musical s’accompagne également de restauration et buvette sur place.
Billets en vente sur HelloAsso ou directement sur place. .
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiquebidache@gmail.com
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English : Festival becs et toms
L’événement Festival becs et toms Bidache a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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