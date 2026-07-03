UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chavagnes-en-Paillers

Festival Bell’Arte du 7 au 9 août Chavagnes-en-Paillers Chavagnes-en-Paillers

vendredi 7 août 2026 · Chavagnes-en-Paillers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
Bellevue
Ville
85250 Chavagnes-en-Paillers
Département
Vendée
Tarif

Chavagnes-en-Paillers

Festival Bell’Arte du 7 au 9 août Chavagnes-en-Paillers

Bellevue Chavagnes-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:45:00
fin : 2026-08-08 02:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

  .

Bellevue Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 6 40 12 75 26  festivalbellarte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Bell’Arte du 7 au 9 août Chavagnes-en-Paillers Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts

À voir aussi à Chavagnes-en-Paillers (Vendée)