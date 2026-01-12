Festival Bielles sur Zik à Saint-Just-Sauvage Saint-Just-Sauvage
Stade Henri Homont Saint-Just-Sauvage Marne
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Le 16 et 17 mai 2026, retrouvez à Saint-Just-Sauvage le festival Bielles sur Zik organisé par l'association Copains d'ici.Tout public
Une exposition de motos et trikes ainsi que des concerts ou encore des balades seront disponibles tout du long du week-end.
Une exposition de motos et trikes ainsi que des concerts ou encore des balades seront disponibles tout du long du week-end. .
English : Festival Bielles sur Zik à Saint-Just-Sauvage
The Bielles sur Zik festival organized by the Copains d'ici association will be held in Saint-Just-Sauvage on May 16 and 17, 2026.
