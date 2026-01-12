Festival Bielles sur Zik à Saint-Just-Sauvage Saint-Just-Sauvage

Festival Bielles sur Zik à Saint-Just-Sauvage

Le 16 et 17 mai 2026, retrouvez à Saint-Just-Sauvage le festival Bielles sur Zik organisé par l’association Copains d’ici.Tout public

Une exposition de motos et trikes ainsi que des concerts ou encore des balades seront disponibles tout du long du week-end. .

English : Festival Bielles sur Zik à Saint-Just-Sauvage

The Bielles sur Zik festival organized by the Copains d’ici association will be held in Saint-Just-Sauvage on May 16 and 17, 2026.

