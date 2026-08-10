Festival Bien être Cercle pour femmes Les Sources de Dieulefit Dieulefit

dimanche 16 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Festival Bien être Cercle pour femmes

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

12 personnes maximum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:15:00

fin : 2026-08-16 12:15:00

Date(s) :

2026-08-16

Cercle pour Femmes avec Jeanne, 50€ par personne, 12 personnes maximum

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Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45 bienetre26@wanadoo.fr

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English :

Women’s Circle with Jeanne, 50? per person, maximum of 12 people

L’événement Festival Bien être Cercle pour femmes Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux