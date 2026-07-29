Le cabinet du petit entomologiste La Halle Dieulefit
mardi 11 août 2026 · La Halle · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Le cabinet du petit entomologiste
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Adhérent 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Envie de devenir explorateur d’insectes ? Cet atelier te plonge dans le monde surprenant des fourmis et de leurs amies les petites bêtes ! Tu découvriras comment elles vivent et s’organisent, et pourquoi elles sont essentielles. A partir de 6 Ans
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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43
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English :
Want to become an insect explorer? This workshop immerses you in the amazing world of ants and their little bug friends! You’ll discover how they live and organize themselves, and why they’re so important. Ages 6 and up
L’événement Le cabinet du petit entomologiste Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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