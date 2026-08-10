Festival Bien être Ecriture & son Les Sources de Dieulefit Dieulefit
vendredi 14 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Festival Bien être Ecriture & son
Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Écriture & son avec Seb & Emma, 25€ par personne
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Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45 bienetre26@wanadoo.fr
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English :
Writing & Sound with Seb & Emma, 25? per person
L’événement Festival Bien être Ecriture & son Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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