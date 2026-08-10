Festival Bien être Son, Souffle, Voix & Mouvt Les Sources de Dieulefit Dieulefit

samedi 15 août 2026 · Les Sources de Dieulefit · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Festival Bien être Son, Souffle, Voix & Mouvt

Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Son, Souffle, Voix & Mouvt avec Sonia & Emma, 25€ par personne

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Les Sources de Dieulefit 1 Rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 22 86 45 bienetre26@wanadoo.fr

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English :

Sound, Breathing, Voice & Movement with Sonia & Emma, 25? per person

L’événement Festival Bien être Son, Souffle, Voix & Mouvt Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux