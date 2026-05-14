Festival Big Boiseau – 3e édition Aire de jeux de la Clavelière Saint-Jean-de-Boiseau

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 15:00 – 00:00

Gratuit : oui Entrée libre Tous les spectacles sont gratuits.À la fin de chaque spectacle, le public est invité à participer au chapeau. En famille, Tout public

Après une édition 2023 ayant rassemblé près de 4 000 festivaliers, l’association Big Boiseau revient avec la 3? édition de son festival, un événement gratuit, familial et convivial porté par les habitants et les bénévoles du village.**Samedi 23 mai : place à la fête !**• 15h – Boom Kidz**La fête incontournable réservée aux enfants à partir de 6 ans (interdite aux parents !) pour lancer le festival dans une ambiance survoltée.• 16h30 – Playground**Spectacle de cirque.• 18h – SuperMarket / OK Pogo**Concert familial.• 20h30 – Unfunkable Orchestra**Concert festif.• 22h – Big Boiseau Sound System**DJ set pour prolonger la soirée.**Dimanche 24 mai : esprit guinguette**• De **9h à 17h : vide-grenier** dans une ambiance conviviale, avec huîtres, vin blanc et restauration sur place.• 12h – François Cardineau**Piano solo.• 13h & 17h30 – Tom et Aloïs**Magie de proximité.• 15h – DJ Reno**DJ tropical.• 15h – “Je me suis réfugiée là là là”**Spectacle à table.• 16h30 – Tatanka**Spectacle western.• 19h30 – Le Bal des Variétistes**Le collectif déjanté revisite les grands classiques de la variété dans une performance festive, entre concert, cabaret populaire et énergie communicative, pour clôturer cette édition en beauté.Retrouvez toute la programmation iciLe Festival Big Boiseau, c’est avant tout une aventure collective qui fait vivre le village à travers une programmation culturelle accessible à tous. Venez partager ce week-end de fête au cœur de Boiseau !

Aire de jeux de la Clavelière Saint-Jean-de-Boiseau 44640

https://www.helloasso.com/associations/big-boiseau/evenements/programmation-festival-big-boiseau-2026



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