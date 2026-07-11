Festival Blues des Deux Rivières salle polyvalente Belle-Isle-en-Terre
vendredi 2 octobre 2026 · salle polyvalente · Belle-Isle-en-Terre
Informations pratiques
Belle-Isle-en-Terre
Festival Blues des Deux Rivières
salle polyvalente 2 Rue des Tilleuls Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Le Festival Blues des Deux Rivières revient pour sa 24e édition. Trois jours de concerts de blues, du Delta au blues rock, avec des artistes français et internationaux, répartis entre la grande scène (salle polyvalente), Les Halles et les bars du territoire ( blues en bars ). La programmation 2026 réunit notamment Anna Boulic Trio (Australie/France), le Deborah Bonham Band (Royaume-Uni), le Elliott Murphy Band (USA/France), le Delta Trio (Royaume-Uni), FRIIICH (Bretagne), The Blues Kid Combo (France) et le duo Two Roots (France). Billetterie sur place et sur le site web. .
salle polyvalente 2 Rue des Tilleuls Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 01 71
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English :
L’événement Festival Blues des Deux Rivières Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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