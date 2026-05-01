Festival Bordures & Alentours Langon

Langon

Festival Bordures & Alentours

Plusieurs communes Pays de Redon Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-13

Avec Danyèl Waro + fest-noz chanté Louis Sclavis & Benjamin Moussay Kermesse(s) Coax Noémi Boutin Garden of Silences Vison Visu Fidel Fourneyron Trio Oko La dévorante François Corneloup & Serge Teyssot-Gay Otto Winter Family Camille Emaille Timothée Le Net Nadoz Marsa Bobo & Behaja…

Créé en 2016, Bordures fête cette année ses 10 ans ! Une décennie d’exploration du sensible, de cheminement le long des lisières, de culture de la brèche et de l’interstice, de proximité et de convivialité.

10 ans un bel anniversaire et une nouvelle occasion de se réunir et de célébrer cette initiative aventureuse, profondément ancrée dans le paysage langonnais.

10 ans et un joli prétexte pour lancer et développer un nouveau chapitre avec Bordures & Alentours.

Une forme d’élevage culturel extensif, déployé tout au long de l’année, disséminé sur le territoire du Pays de Redon une démarche économe, inscrite dans un écosystème cohérent, attentive à la biodiversité artistique et aux paysages musicaux et qui trouve son point d’orgue dans ce temps fort du joli mois de mai.

Un engagement militant et passionné, porté par une conviction simple

la musique est un lien, une expérience partagée. Face à l’industrie qui uniformise, nous défendons l’artisanat qui relie ; face au flux, le temps long ; face à la concurrence, la coopération.

Du 13 au 22 mai, à Langon mais aussi à Beslé, Pipriac et Redon, autour d’une vingtaine de rendez-vous musicaux, nous cultiverons notre goût pour les expérimentations sonores ludiques, les hybridations fécondes entre musiques improvisées, musiques écrites, répertoires anciens de tradition orale et créations contemporaines ; les concerts chambristes, intimistes et oniriques ; les envolées abrasives électriques et les bals chantants, dansants et engagés ! .

Plusieurs communes Pays de Redon Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Bordures & Alentours Langon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON