Festival Boug’en Ville Bouzonville

Bouzonville

Festival Boug’en Ville

Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Boug’en Ville Festival revient pour la 3ème année consécutive. Cet événement qui l’an passé a rassemblé environ 1 500 festivaliers s’impose comme le festival incontournable de la vallée de la Nied en célébrant la culture et la richesse musicale, tout en offrant des spectacles variés pour des moments inoubliables. Ce projet porté par BIBICHE EVENTS peut proposer des spectacles totalement gratuits grâce au soutien de la mairie de Bouzonville et de la Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières.

Le Boug’en Ville Festival garantit de mettre tous vos sens en éveil à travers la musique, l’art et la gastronomie. Venez en prendre plein les yeux grâce à des spectacles dynamiques et hauts en couleur, mais aussi des prestations musicales entrainantes pour vous déhancher, des chansons et mélodies qui enchanteront vos oreilles. Pour les papilles, la buvette ainsi que de nombreux food trucks permettront de savourer des plats divers et variés, tout en découvrant de nombreuses spécialités.

Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre dans une ambiance conviviale et festive pour célébrer la créativité, la culture et la communauté lors du Boug’en Ville Festival, un événement qui promet des souvenirs inoubliables et des moments de partage inestimables.Tout public

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Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

The Boug’en Ville Festival is back for its 3%E8th consecutive year. This event, which last year drew approximately 1,500 festivalgoers, has established itself as the must-see festival of theNied Valley, celebrating its culture and musical richness while offering a variety of performances for unforgettable moments. This project, organized by BIBICHE EVENTS, is able to offer completely free performances thanks to the support of the Bouzonville City Hall and the Bouzonvillois Trois Frontières Community of Communes.

The Boug’en Ville Festival guarantees to awaken all your senses through music, art, and gastronomy. Come and feast your eyes on dynamic, colorful performances, as well as lively musical acts that will get you dancing, with songs and melodies that will delight your ears. For your taste buds, the refreshment stand and numerous food trucks will let you savor a wide variety of dishes while discovering many local specialties.

Come join us in large numbers for a friendly and festive atmosphere to celebrate creativity, culture, and community at the Boug’en Ville Festival, an event that promises unforgettable memories and priceless moments of togetherness.

L’événement Festival Boug’en Ville Bouzonville a été mis à jour le 2026-06-18 par TROIS FRONTIERES TOURISME