Informations pratiques

Bouzonville

Week-end portes ouvertes à la Brasserie Ovata

2 rue Saint Éloi Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

La Brasserie Ovata organise ses portes ouvertes d’été! Que vous soyez amateur de bière artisanale, curieux de découvrir le savoir-faire local ou simplement à la recherche d’un bon moment entre amis ou en famille, ce week-end est fait pour vous !

Au programme du samedi: buvette, musique, jeux pour jouer en famille ou entre amis, restauration avec de délicieux burgers fermiers préparés par la SCEA Schneider de Freistroff, et visite de la brasserie (sans réservation).

Au programme du dimanche visites de la brasserie, barbecue (réservation conseillée), et Bingo avec de nombreux lots à gagner !

La Brasserie Ovata a hâte de vous accueillir!Tout public

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2 rue Saint Éloi Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 71 76 98 82 ovata.brasserie@gmail.com

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English :

Brasserie Ovata is hosting its summer open house! Whether you’re a craft beer lover, curious to discover local expertise, or simply looking to have a good time with friends or family, this weekend is for you!

Saturday’s lineup includes a refreshment stand, music, games to play with family or friends, food featuring delicious farm-fresh burgers prepared by SCEA Schneider in Freistroff, and a brewery tour (no reservation required).

Sunday’s schedule: brewery tours, a barbecue (reservations recommended), and bingo with lots of prizes to win!

The Ovata Brewery looks forward to welcoming you!

L’événement Week-end portes ouvertes à la Brasserie Ovata Bouzonville a été mis à jour le 2026-07-14 par TROIS FRONTIERES TOURISME