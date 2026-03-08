FESTIVAL BULLES DE LUNE

173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

14 & 15 mars 2026

Salle Castel, Espace Feuillade, Médiathèque Lunel

Samedi 14 mars 10h 18h

Dimanche 15 mars 10h 17h

Entrée 2 €

Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants (sur présentation de leur carte).

Le festival BD Bulles de Lune revient pour une nouvelle édition riche en découvertes et en rencontres.

Plus de 20 à 25 auteurs seront présents dessinateurs, scénaristes, coloristes… l’occasion parfaite pour échanger, faire dédicacer vos albums, découvrir de nouveaux univers et soutenir la création artistique.

✨ Au programme

Rencontres & dédicaces

Stands d’auteurs et éditeurs indépendants

Expositions et animations

Espace jeunesse

Librairie sur place La Malle à Bulles

Financement participatif https://www.helloasso.com/associations/bulles-de-lune-34/collectes/festival-bd-bulles-de-lune-2026

️ Billetterie https://www.helloasso.com/associations/bulles-de-lune-34/evenements/billet-d-entree-du-festival-bd-bulles-de-lune-2026

Liste des Auteurs

https://opalebd.com/festivals/details/3819 .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 27

English :

? March 14 & 15, 2026

? Salle Castel, Espace Feuillade, Médiathèque Lunel

? Opening hours

Saturday March 14: 10 am ? 18h

Sunday, March 15: 10 am ? 17h

? Admission 2 ?

? Free for under-18s and students (on presentation of student card).

L’événement FESTIVAL BULLES DE LUNE Lunel a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OT PAYS DE LUNEL