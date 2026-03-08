FESTIVAL BULLES DE LUNE Lunel
FESTIVAL BULLES DE LUNE
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
14 & 15 mars 2026
Salle Castel, Espace Feuillade, Médiathèque Lunel
Horaires
Samedi 14 mars 10h 18h
Dimanche 15 mars 10h 17h
Entrée 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants (sur présentation de leur carte).
Le festival BD Bulles de Lune revient pour une nouvelle édition riche en découvertes et en rencontres.
Plus de 20 à 25 auteurs seront présents dessinateurs, scénaristes, coloristes… l’occasion parfaite pour échanger, faire dédicacer vos albums, découvrir de nouveaux univers et soutenir la création artistique.
✨ Au programme
Rencontres & dédicaces
Stands d’auteurs et éditeurs indépendants
Expositions et animations
Espace jeunesse
Librairie sur place La Malle à Bulles
Financement participatif https://www.helloasso.com/associations/bulles-de-lune-34/collectes/festival-bd-bulles-de-lune-2026
️ Billetterie https://www.helloasso.com/associations/bulles-de-lune-34/evenements/billet-d-entree-du-festival-bd-bulles-de-lune-2026
Liste des Auteurs
https://opalebd.com/festivals/details/3819 .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 27
English :
? March 14 & 15, 2026
? Salle Castel, Espace Feuillade, Médiathèque Lunel
? Opening hours
Saturday March 14: 10 am ? 18h
Sunday, March 15: 10 am ? 17h
? Admission 2 ?
? Free for under-18s and students (on presentation of student card).
