Festival Ça K’Artonne 2026 Schweighouse-sur-Moder

Schweighouse-sur-Moder

Festival Ça K’Artonne 2026

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-22 18:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Tous les ans, le festival ÇA K’ARTONNE fait vibrer la scène culturelle de Schweighouse-sur-Moder, célébrant le théâtre, la musique et les arts visuels. Ce festival, initialement dédié aux contes, a su se réinventer pour offrir des moments magiques aux enfants et à leurs familles.

Tous les ans, le festival ÇA K’ARTONNE fait vibrer la scène culturelle de Schweighouse-sur-Moder, célébrant le théâtre, la musique et les arts visuels. Ce festival, initialement dédié aux contes, a su se réinventer pour offrir des moments magiques aux enfants et à leurs familles.

C’est un événement intergénérationnel, idéal pour vivre ensemble des instants culturels uniques et créer des souvenirs inoubliables. Avec ses valeurs de partage et de découverte, le festival transforme la ville en un espace d’échanges et d’expériences culturelles riches et variées.

Venez partager cette expérience culturelle vivante et accueillante avec nous !

Des temps forts à ne pas manquer

Cinéma et spectacle en famille Mercredi 24 Juin

Rassemblez vous en famille pour des ateliers et un goûter participatif, suivi du film Le Château ambulant ou du spectacle L’Ombre du tigre !

La grande parade des enfants Vendredi 26 Juin

Venez vivre l’aventure en famille ! Participez à la grande parade, en compagnie des écoles, de la MUSE, du RAI, puis terminez en beauté avec une boum endiablée pour petits et grands ! .

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, the %C7A K?ARTONNE festival brings the cultural scene in Schweighouse-sur-Moder to life, celebrating theater, music, and the visual arts. This festival, which originally focused on storytelling, has successfully reinvented itself to offer magical moments to children and their families.

L’événement Festival Ça K’Artonne 2026 Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau