Pontcirq

Festival Cahors Juin Jardins Jardin forêt de Bouyssette

Pontcirq Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Visite d’un espace de soin à la terre, repas de plantes sauvages comestibles et danse intuitive au son des percussions.

Visite d’un espace de soin à la terre, repas de plantes sauvages comestibles et danse intuitive au son des percussions.

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Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 68 74 40 02 universterre@protonmail.com

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English :

Visit an earth care space, eat edible wild plants and dance intuitively to the sound of percussion.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Jardin forêt de Bouyssette Pontcirq a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot