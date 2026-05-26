Festival Cahors Juin Jardins Jardin forêt de Bouyssette Pontcirq
Festival Cahors Juin Jardins Jardin forêt de Bouyssette Pontcirq jeudi 11 juin 2026.
Pontcirq
Festival Cahors Juin Jardins Jardin forêt de Bouyssette
Pontcirq Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Visite d’un espace de soin à la terre, repas de plantes sauvages comestibles et danse intuitive au son des percussions.
Visite d’un espace de soin à la terre, repas de plantes sauvages comestibles et danse intuitive au son des percussions.
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Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 68 74 40 02 universterre@protonmail.com
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English :
Visit an earth care space, eat edible wild plants and dance intuitively to the sound of percussion.
L’événement Festival Cahors Juin Jardins Jardin forêt de Bouyssette Pontcirq a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot