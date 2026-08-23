Informations pratiques

Tourch

Festival Cap Danse 2026 Spectacle Dirau Collectif Bilaka

Parking médiathéque Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Festig Noz

Le Cercle celtique Ar Vro Melenig invite à une immersion joyeuse dans la danse bretonne et les formes du fest-noz.

Ce temps collectif propose une initiation accessible à toutes et tous, pour entrer progressivement dans les rondes et les

danses traditionnelles, porté par l’énergie de la musique et du groupe. Dans un esprit de partage et de transmission,

chacun·e est invité à découvrir le plaisir du mouvement collectif et de la convivialité.

Restauration sur place

En partenariat avec la Ville de Tourc’h et le Cercle celtique Ar Vro Melenig.

Gratuit accès libre 1 h 30 — Tout public .

Parking médiathéque Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 Spectacle Dirau Collectif Bilaka Tourch a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA