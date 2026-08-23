Informations pratiques

Tourch

Festival Cap Danse 2026 -Spectacle Dirau Collectif Bilaka

Parking médiathéque Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Avec Dirau, mot basque qui évoque ce qui dure et se transforme sans cesse, le collectif Bilaka explore ce qui relie

la tradition à l’élan du présent.

À partir des rythmes et des pas de la danse basque, les interprètes s’engagent dans une recherche chorégraphique où la marche devient danse, où le silence devient mouvement.

Peu à peu, les corps se laissent porter par des pulsations qui se déplacent, se décalent et se réinventent. Naît alors une

danse puissante, traversée par l’énergie du collectif et le désir de liberté.

Interprètes Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart

+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle

En partenariat avec la Ville de Tourc’h.

Gratuit accès libre 40 min — Dès 8 ans .

Parking médiathéque Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 66 32 38

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 -Spectacle Dirau Collectif Bilaka Tourch a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA