Informations pratiques

Tourch

Festival Cap Danse 2026 Spectacle Histoire(s) Décoloniale(s) #Dalila Betty Tchomanga

Médiathéque Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

De l’enfant à la grand-mère, de la chanteuse de raï Cheikha Rimitti à la Vénus hottentote jusqu’aux femmes

révolutionnaires iraniennes, ce solo convoque par le corps et la voix des figures de femmes hors cadre . Le corps et le

visage se voilent et se dévoilent laissant ainsi surgir un défilé de masques. Dans une sorte de théâtre de marionnettes

constitué seulement d’une table, d’une chaise, d’une lampe et d’un vidéoprojecteur, Histoire(s) Décoloniale(s)#Dalila oscille entre l’interrogatoire, la confession intime et le récit de vie.

Avec la série chorégraphique Histoire(s) Décoloniale(s),

Betty Tchomanga poursuit un travail autour des récits et deshistoires qui relient l’Occident et l’Afrique.

Interprète Dalila Khatir

+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle

En partenariat avec le réseau des médiathèques de CCA.

Betty Tchomanga GANG est artiste associée à Danse à tous les étages 2024-2027.

Deux représentations ( 25 septembre à 18h00 et 26 septembre à 17h00)

Durée 1h00 dès 12 ans .

Billetterie à l’office de tourisme ou sur place dans la limites des places disponibles .

Médiathéque Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 Spectacle Histoire(s) Décoloniale(s) #Dalila Betty Tchomanga Tourch a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA