[Festival] Car’tiers en musique Dieppe
[Festival] Car’tiers en musique Dieppe vendredi 31 juillet 2026.
Dieppe
[Festival] Car’tiers en musique
Place Louis Aragon Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le festival Car’tiers en Musique fait son grand retour pour une nouvelle édition haute en couleurs, placée sous le signe du talent, de la convivialité et de la découverte.
Un rendez-vous festif et gratuit à ne pas manquer !
– Au programme
Les artistes du Dieppe Urban Challenge, avec la révélation des talents locaux de demain
Maëm
Ondine
Bastos
– Musique, danse, partage et bonne humeur seront au rendez-vous.
Venez encourager les artistes émergents, vibrer au rythme des performances et célébrer l’énergie créative qui fait battre le cœur de Dieppe.
– Une soirée festive ouverte à tous, pour découvrir de nouveaux talents et profiter d’une ambiance urbaine unique ! .
Place Louis Aragon Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@panoramamusicgroup.com
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English : [Festival] Car’tiers en musique
L’événement [Festival] Car’tiers en musique Dieppe a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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