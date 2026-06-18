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[Festival] Car’tiers en musique Dieppe

[Festival] Car’tiers en musique Dieppe vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Place Louis Aragon

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Dieppe

[Festival] Car’tiers en musique

Place Louis Aragon Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le festival Car’tiers en Musique fait son grand retour pour une nouvelle édition haute en couleurs, placée sous le signe du talent, de la convivialité et de la découverte.
Un rendez-vous festif et gratuit à ne pas manquer !

– Au programme

Les artistes du Dieppe Urban Challenge, avec la révélation des talents locaux de demain
Maëm
Ondine
Bastos

– Musique, danse, partage et bonne humeur seront au rendez-vous.
Venez encourager les artistes émergents, vibrer au rythme des performances et célébrer l’énergie créative qui fait battre le cœur de Dieppe.

– Une soirée festive ouverte à tous, pour découvrir de nouveaux talents et profiter d’une ambiance urbaine unique !   .

Place Louis Aragon Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie   contact@panoramamusicgroup.com

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English : [Festival] Car’tiers en musique

L’événement [Festival] Car’tiers en musique Dieppe a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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