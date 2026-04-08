Prayssac

Festival Caselles

Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La troisième édition du festival Caselles, Bande dessinée et illustration, aura lieu à Prayssac, à l'Espace Santamaria et à Anglars-Juillac (Scènes d'Anglars) pour les spectacles.

La troisième édition du festival Caselles, Bande dessinée et illustration, aura lieu à Prayssac, à l'Espace Santamaria et à Anglars-Juillac (Scènes d'Anglars) pour les spectacles.

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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 53 61 62 association.corneilles@gmail.com

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English :

The third edition of the Caselles festival, Comics and Illustration, will take place in Prayssac, at l'Espace Santamaria and in Anglars-Juillac (Scènes d'Anglars) for the shows.

L’événement Festival Caselles Prayssac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CVL Vignoble