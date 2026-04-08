Festival Caselles Prayssac
Festival Caselles Prayssac samedi 23 mai 2026.
Prayssac
Festival Caselles
Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
La troisième édition du festival Caselles, Bande dessinée et illustration, aura lieu à Prayssac, à l'Espace Santamaria et à Anglars-Juillac (Scènes d'Anglars) pour les spectacles.
La troisième édition du festival Caselles, Bande dessinée et illustration, aura lieu à Prayssac, à l'Espace Santamaria et à Anglars-Juillac (Scènes d'Anglars) pour les spectacles.
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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 53 61 62 association.corneilles@gmail.com
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English :
The third edition of the Caselles festival, Comics and Illustration, will take place in Prayssac, at l'Espace Santamaria and in Anglars-Juillac (Scènes d'Anglars) for the shows.
L’événement Festival Caselles Prayssac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CVL Vignoble
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