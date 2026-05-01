Festival Châteaux & Légendes Saverne

Saverne

Festival Châteaux & Légendes

Rue du Haut-Barr Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

PROGRAMME

L’École de maquillage Candice Mack propose un stand de maquillage artistique pour petits et grands. Couleurs, fantaisie et savoir-faire professionnel sont au rendez-vous, avec des produits sûrs et adaptés à la peau pour une expérience ludique en toute sécurité.

Stone Art, sculpteur professionnel, façonne la pierre en direct gestes, outils et savoir-faire se dévoilent au fil de la journée, sur grès rouge ou blanc. En parallèle, un atelier de gravure sur pierre est proposé aux enfants comme aux adultes.

14h et 17h30 Concert de musique médiévale de la troupe Toroul-Boroul

Le trio vous fait voyager au temps des châteaux et des chevaliers, du XIIIe au XVIe siècle, avec un répertoire qui met à l’honneur les branles de la Renaissance française. Une musique tour à tour vive et éclatante, puis douce et courtoise, pour une immersion sonore au cœur du Moyen Âge.

14h et 16h Contes de la Compagnie de la Lune d’ambre

Il est une conteuse de grand chemin que l’on nomme La Louvette, elle arrive avec sa charrette à malices et fait surgir, au fil des histoires, objets inconnus, plantes magiques ou tapisseries aux images féeriques, en prenant pour source le légendaire de vos contrées. Un spectacle visuel et poétique qui réveille l’imaginaire du public.

14h30 et 16h30 Spectacle Les folles noces de Biergottsaubersheim de la Caravane des illuminés avertis

Il était une fois trois nains ordinaires, sans gloire ni grands pouvoirs… sauf celui de s’attirer des ennuis. Dans cette histoire de noces, les quiproquos s’enchaînent, et vous risquez bien de vous retrouver mêlé à leurs mésaventures. Conseil d’ami fuyez avant qu’il ne soit trop tard !

Humour, surprises, interaction avec le public et suspense rythment ce spectacle fantastique, plein d’énergie, à savourer en famille.

15h30 et 18h Atelier de danse médiévale par les Joyeulx Bransleurs

Avec Les Joyeulx Bransleurs, les danses médiévales et Renaissance reprennent vie au cœur du château. Après quelques démonstrations, la ronde s’ouvre au public apprendre quelques pas, se laisser guider et entrer dans la danse. Une animation participative, avec des chorégraphies et costumes inspirés des sources historiques. .

Rue du Haut-Barr Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91 cullture@mairie-saverne.fr

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L’événement Festival Châteaux & Légendes Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région