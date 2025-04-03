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Feu d’artifice des Forains Saverne

Feu d’artifice des Forains Saverne vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Port de plaisance

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Saverne

Feu d’artifice des Forains

Port de plaisance Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 22:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Ne manquez pas le feu d’artifice offert par les Forains !   .

Port de plaisance Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Feu d’artifice des Forains Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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