Feu d’artifice des Forains Saverne
Feu d’artifice des Forains Saverne vendredi 8 mai 2026.
Saverne
Feu d’artifice des Forains
Port de plaisance Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 22:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Ne manquez pas le feu d’artifice offert par les Forains ! .
Port de plaisance Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Feu d’artifice des Forains Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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