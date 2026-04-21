Saverne

Les Rives de l’Art

Port de Plaisance rue de l’Orangerie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le port de plaisance de Saverne se transforme en galerie à ciel ouvert pour accueillir Les Rives de l’Art, une exposition vibrante qui célèbre les talents locaux et régionaux. .

Port de Plaisance rue de l’Orangerie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 48 77 71 contact@asso-caravelle.fr

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English :

L’événement Les Rives de l’Art Saverne a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Saverne et sa région