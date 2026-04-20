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Journée portes ouvertes au cloître des Récollets Saverne

Journée portes ouvertes au cloître des Récollets Saverne samedi 6 juin 2026.

Adresse : 4 rue Poincaré

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saverne

Journée portes ouvertes au cloître des Récollets

4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

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4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Journée portes ouvertes au cloître des Récollets Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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