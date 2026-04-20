Saverne

Journée portes ouvertes au cloître des Récollets

4 rue Poincaré Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

.

4 rue Poincaré Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée portes ouvertes au cloître des Récollets Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région